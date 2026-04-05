استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، المهندس شريف عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة التوكل الكهربائية "جيلا" وعضو مجلس إدارة مجموعة "إنترو"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور المهندس هاني هلالي، رئيس شركة "إنترو يوتيليتيز".

إطلاق حزمة مشروعات تنموية جديدة

شهد اللقاء الاتفاق على إطلاق حزمة من المشروعات التنموية المشتركة داخل المحافظة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في خدمات الطاقة والبنية التحتية، ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات لاحقًا.

تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

كما تناول اللقاء جهود تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، حيث تمت مناقشة دور الشركات المشاركة في تنفيذ أول محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات متصلة بالشبكة وفقًا لتعريفة شراء الطاقة كمرحلة أولى، إلى جانب إنشاء محطة أخرى بنفس القدرة، في إطار توجه الدولة لاستدامة الموارد، خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

دعم الاستدامة وخفض الانبعاثات

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمار البيئي، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يساعد في تقليل تكاليف التشغيل ويدعم مكانة جنوب سيناء كوجهة سياحية عالمية صديقة للبيئة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وشدد المحافظ على أهمية تعزيز الشراكة مع شركات القطاع الخاص، لدعم جهود الدولة في دفع عجلة التنمية والاستثمار داخل المحافظة.

من جانبه، قدم المهندس شريف عبد الفتاح التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدًا استعداد التحالف للتوسع في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في خدمة أهالي جنوب سيناء.