مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شاب مقتله وأصيب والده بجروح خطيرة، مساء الأحد، في مشاجرة اندلعت بمنطقة فاطمة الزهراء في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، استخدمت فيها أسلحة بيضاء.

تلقى اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالواقعة، فوجه بسرعة انتقال قوة من قسم شرطة الضواحي إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصاب بسيارة إسعاف وسط تشديدات أمنية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى الزهور المركزي، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة الشاب "سمير سمير يوسف"، البالغ من العمر 31 عامًا، كما استقبل والده "سمير سيف" مصابًا بعدة طعنات في البطن.

وقد تم وضع الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتلقى الأب المصاب الرعاية الطبية اللازمة من الفرق المختصة.

ووجّه مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تكثف أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة الدوافع الحقيقية وراء المشاجرة.