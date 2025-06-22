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ممرا شرفيا لرئيس جامعة بني سويف لبلوغه سن المعاش

05:00 م الأحد 22 يونيو 2025
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    ممرا شرفيا لرئيس جامعة بني سويف لبلوغه سن المعاش (3)
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    ممرا شرفيا لرئيس جامعة بني سويف لبلوغه سن المعاش (2)
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    ممرا شرفيا لرئيس جامعة بني سويف لبلوغه سن المعاش (4)
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    ممرا شرفيا لرئيس جامعة بني سويف لبلوغه سن المعاش (5)
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بني سويف-حمدي سليمان:
نظم وكلاء كليات جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب، ممراً شرفياً للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بمقر إدارة الجامعة، لبلوغه سن المعاش.

و كرم الأساتذة رئيس الجامعة، وقدموا له هدايا تذكارية، تكريما له على مابذله من جهد وعطاء طوال فترة رئاسته للجامعة، وتحمله مسؤوليات التطوير، وتقديم كافة أوجه الدعم والعطاء للجامعة دون انتظار مقابل

من جانبه أعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بهذا التكريم موجهاً الشكر لأعضاء المجلس، مطالباً إياهم بضرورة الاهتمام بجودة التعليم المقدم للطلاب، وتطوير البرامج الدراسية باعتبار ذلك أهم قطاع بالجامعة، وشدد على استمرار جهود التطوير والابتكار لخدمة الطلاب والمجتمع، متمنيا لهم التوفيق في استكمال مسيرة التطوير علي المستوي التعليمي والأكاديمي.

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جامعة بني سويف منصور حسن
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