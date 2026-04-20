انخفاض كبير في أسعار البيض بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر طبق البيض انخفض إلى 90 جنيها في المزرعة حاليا، مقابل 110 جنيهات قبل أسبوعين، أي بانخفاض قدره 20 جنيها.

وأضاف السيد، أن سعر طبق البيض انخفض في الأسواق ليتراوح بين 110 و120 جنيها، مقابل 130 و140 جنيها للطبق.

وأوضح السيد، أن هذا التراجع جاء نتيجة تراجع الطلب وتراجع معدلات الاستهلاك، في مقابل زيادة المعروض من الإنتاج، فضلا عن انخفاض تكلفة الإنتاج حيث انخفض سعر الأعلاف.

وأكد السيد، أن الأسعار استقرت عند هذه المستويات بسبب انخفاض السحب من الأسواق، مشيرا إلى أن البيض سلعة يتحدد سعرها وفقًا لآليات العرض والطلب.

تدني الأسعار يسبب خسائر للمنتجين

وأوضح السيد أن انخفاض الأسعار قد يؤدي لخسائر للمنتجين لتدني السعر تحت سعر التكلفة الفعلية، مؤكدا أن استمرار هذه الأسعار سؤدي لمزيد من الخسائر للمربين.