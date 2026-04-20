إعلان

انخفاض كبير في أسعار البيض بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب

كتب : دينا خالد

01:18 م 20/04/2026

أسعار البيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر طبق البيض انخفض إلى 90 جنيها في المزرعة حاليا، مقابل 110 جنيهات قبل أسبوعين، أي بانخفاض قدره 20 جنيها.

وأضاف السيد، أن سعر طبق البيض انخفض في الأسواق ليتراوح بين 110 و120 جنيها، مقابل 130 و140 جنيها للطبق.
وأوضح السيد، أن هذا التراجع جاء نتيجة تراجع الطلب وتراجع معدلات الاستهلاك، في مقابل زيادة المعروض من الإنتاج، فضلا عن انخفاض تكلفة الإنتاج حيث انخفض سعر الأعلاف.

وأكد السيد، أن الأسعار استقرت عند هذه المستويات بسبب انخفاض السحب من الأسواق، مشيرا إلى أن البيض سلعة يتحدد سعرها وفقًا لآليات العرض والطلب.

تدني الأسعار يسبب خسائر للمنتجين

وأوضح السيد أن انخفاض الأسعار قد يؤدي لخسائر للمنتجين لتدني السعر تحت سعر التكلفة الفعلية، مؤكدا أن استمرار هذه الأسعار سؤدي لمزيد من الخسائر للمربين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شعبة الدواجن أسعار الأعلاف أسعار البيض

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)