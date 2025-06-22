المشدد 5 سنوات لعاطل هدد فتاة وابتزها فى القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد مدة 5 سنوات لعاطل، لاتهامه بتهديد فتاة وابتزازها بإفشاء أمور خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي لها، وذلك مقابل إقامة علاقة معه، والحصول على مبالغ مالية منها.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



أحالت النيابة العامة المتهم: "محمد أ أ ب"، في الجناية رقم 2263 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4752 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في غضون عام 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية هدد المجني عليها "إسراء م م" بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوباً بطلب المال وبتكليف الحصول على منفعة بأن راسلها بوسيلة من وسائل الإتصالات بصورها التي هددها بنشرها وكلفها بمشاركته العلاقة الجنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وذلك بأن ألتقط للفتاة بجهاز هاتف مزود بكاميرا صوراً شخصية لها في مكان خاص تحصل عليها وهددها بما يخدش الشرف على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه أزعج المجني عليها بأن أرسل إليها رسائل التهديد موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أنه أنشأ وأدار حسابا بأن استعمل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ليهددها بنشر تلك الصور والمقاطع التي تحصل عليها على النحو المبين بالتحقيقات.