بسبب خلافات أسرية.. شاب ينهي حياته بحبة الغلة السامة في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أنهى شاب حياته بتناول قرص حفظ الغلال السام، بطما شمالي محافظة سوهاج، وكشف والده غموض الواقعة، ونفى الشبهة الجنائية.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول المدعو "أحمد. ا" 20 عامًا عامل مصاباً بحالة تسمم، ادعاء تناول قرص حفظ غلال، وتوفـي عقب وصوله.

أفاد والده بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال مما أدى لحدوث إصابته ووفاته، وعلل ذلك لسوء حالته النفسية، بسبب خلافات أسرية، ولم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك

ونفى الشبهة الجنائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.