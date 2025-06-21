بتهمة حيازة حشيش.. حبس نجل عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد 6 أشهر

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة "م.ع.م" نجل كبير مشجعي الاتحاد السكندري عادل شكل، بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط.

أصدر الحكم المستشار حسني النجار، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار أحمد فهمي يونس، والمستشار محمد حسن قاسم، والمستشار بسام محمود على، وسكرتير المحكمة مصطفى قاسم.

ترجع وقائع القضية رقم 3619 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العطارين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد ضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

ووفقًا لأرواق القضية، أبصر القول الأمني أثناء مروره بمنطقة العطارين "م.ع.م" عامل تبدو عليه علامات الارتباك وتردد في سيره محاولًا الهرب، وجرى استيقافه وتبين أنه لا يحمل بطاقة رقم قومي.

وتبين من الفحص أنه محكوم عليه في القضية رقم 11907 لسنة 2024 جنايات باب شرقي، وعثر بحوزته على لفافة تحتوي على قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي.

اعترف المتهم في التحقيقات بإحرازه المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة المواد المخدرة، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العطارين، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.