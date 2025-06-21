بينهم طفلان.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

المنيا - جمال محمد:



أُصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، على أحد طرق مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بمركز ملوي، مما أسفر عن عدد من الإصابات.



انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: ناريمان عماد رشدي، 27 سنة، جيهان زكريا زاخر، 50 سنة، أورشالين كيرلس عادل، 3 سنوات، أوناي يسري رشدي، 4 سنوات، عادل رشدي صديق، 59 سنة، ونجليه: "كيرلس" 30 سنة، و"جورج" 25 سنة، وجميعهم يقيمون مركز ملوي.



جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.







