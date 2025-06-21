منذ بداية الحصاد.. صوامع وشون الشرقية تورد 60 ألف طن قمح محلي

الشرقية - ياسمين عزت:



أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة، ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .



وأوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده من الأقماح، أمس الجمعة، 80 طن 087 كيلو ليصل إجمالي ما جرى توريده حتى اليوم 598546 طن و749 كيلو جرام.



وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه جرى وزن كميات القمح التي سيتم نقلها واستخراج كشف وزن كارتة ميزان بمعرفة عضو جمعية القبانية وأمين شونة نقطة التجميع ومندوب عن الجهة المسوقة التي سيتم النقل إليها، وفي وجود أعضاء اللجنة المشكلة.



وأشار المهندس عبد الكريم، إلى أنه جرى تحرير إذن خروج بوابة نقل للكميات التي يتم نقلها محدداً به (رقم السيارة - اسم السائق - وزن الكمية المنقولة - درجة النظافة - اسم مركز التجميع والجهة التابع لها - اسم الموقع التخزيني المنقول إليه والجهة التابعة له).



وشدد المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.





