موانئ البحر الأحمر: تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبلت موانئ البحر الأحمر 9 سفن تجارية، حققت تداول 14000 طن بضائع على أرصفة الموانئ، و31 شاحنة و197 سيارة، وسجلت إدارة الجوازات في الموانئ وصول وسفر 3915 راكبًا.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 296 شاحنة و161 سيارة، وحركة الصادرات 10500 طن بضائع، 535 شاحنة و 36 سيارة ملاكي.

وغادرت السفينة الحرية 2 وPELAGOS EXPRESS ميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بينما سجل الميناء، أمس الجمعة، استقبال ثلاثة سفن وهي الحرية 2 وعمان وPELAGOS EXPRESS، وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS.

وسجل شهد ميناء نويبع تداول 4600 طن بضائع و270 شاحنة من خلال رحلات وصول وسفر لثلاث سفن وهي: اور، ايلة وسينا.