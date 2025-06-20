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التأمين الصحي الشامل.. وفد الصحة يُقيم مستشفيات المنيا لاعتماد الجودة

01:03 م الجمعة 20 يونيو 2025

وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مشروع إنشاء مستشف

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المنيا – جمال محمد:

في خطوة جديدة نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، استقبلت المحافظة وفدًا من الإدارة العامة لسلامة المرضى بوزارة الصحة والسكان، في زيارة استمرت أربعة أيام، شملت تقييمًا شاملًا للمستشفيات المرشحة للاعتماد.

وضم الوفد الوزاري كلًا من: د. آية بسطاوي، د. مروة عبد الوهاب، د. رانيا حمدي، ود. آلاء محمد. واستهلت الزيارة باجتماع موسع مع د. نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بحضور كل من د. عاصم كمال، مدير إدارة الطب العلاجي، ود. هاني راضي، مدير إدارة سلامة المرضى، ود. رشا عادل، نائب مدير الإدارة.

شملت الجولة التفقدية مستشفى العدوة المركزي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، ومستشفى علاج الأورام بسمالوط، حيث ركز الوفد على تقييم مدى استعداد تلك المنشآت للحصول على الاعتماد اللازم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتضمنت الزيارة مراجعة دقيقة للسياسات والإجراءات والوثائق، بالإضافة إلى المرور على الأقسام المختلفة وإجراء مقابلات مع العاملين للتأكد من تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى.

رافق الوفد أعضاء الفريق الإشرافي لإدارة سلامة المرضى بالمديرية، إلى جانب فرق الإشراف بالمستشفيات. وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد الوزاري بالجهود المبذولة من الفرق الطبية والإشرافية، وثمّن التزامهم بمعايير الجودة ومكافحة العدوى وسلامة البيئة، مؤكدين دعم الوزارة الكامل للمحافظة استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

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