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محافظ سوهاج يوجه بحملات رقابية مكثفة على محطات الوقود

12:01 م الجمعة 20 يونيو 2025

عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بتشديد الرقابة على المواد البترولية و تكثيف حملات التفتيش والرقابة على محطات الوقود والمنشآت البترولية، بالإضافة إلى متابعة توافر المواد البترولية بأسعارها المحددة.

وكلف "سراج" مديرية التموين بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة مباحث تموين سوهاج لتكثيف حملات التفتيش الدورية على محطات الوقود والمنشآت البترولية و التأكد من التزام محطات الوقود ببيع المواد البترولية بالأسعار المحددة وعدم بيعها بأسعار أعلى مع التصدي للمخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يقومون بالتلاعب في الأسعار أو بيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات.

وقال محافظ سوهاج اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، إن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان توفير مواد بترولية آمنة وبأسعار مناسبة للمواطنين، والحفاظ على حقوقهم ومنع استغلالهم من قبل بعض التجار.

وأهاب محافظ سوهاج بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة تخص المواد البترولية سواء البيع بالسوق السوداء أو التلاعب فى جودة المواد البترولية أو أسعارها مؤكدا أن معدلات مدى الكفاية من مختلف المواد البترولية مطمئنة وأن الكميات المخصصة لكل محطة بنزين على مستوى المحافظة متوفرة وآمنة.

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عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج محطات الوقود مباحث التموين المواد البترولية
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