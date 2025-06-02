محافظ سوهاج يتفقد المدرسة المصرية اليابانية ويفتتح حديقة الزهور بجهينة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية بمركز ومدينة جهينة، شملت تفقد المدرسة المصرية اليابانية وافتتاح حديقة الزهور الجديدة، وذلك بحضور المهندس السيد أبو عقيل، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وممدوح عباس، رئيس المركز.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مشروع المدرسة المصرية اليابانية، المقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع، بتكلفة 75 مليون جنيه، وتضم 28 فصلًا دراسيًا تغطي مراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي، بطاقة استيعابية تبلغ 700 طالب وطالبة. وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالجدول الزمني لاستكمال أعمال الفرش والتأثيث وفق أعلى معايير الجودة، تمهيدًا لبدء التشغيل مع العام الدراسي المقبل.

كما افتتح المحافظ حديقة الزهور على مساحة 4 آلاف متر مربع، والتي جرى تطويرها بالتعاون مع المجتمع المدني، في إطار خطة المحافظة لتجميل المدن ورفع كفاءة المتنزهات العامة. وتضم الحديقة مسطحات خضراء، وأشجارًا متنوعة، ومنطقة ألعاب للأطفال، بالإضافة إلى قاعة للأفراح مخصصة لخدمة الأهالي في المناسبات الاجتماعية.

وأكد اللواء سراج حرص المحافظة على التوسع في المشروعات التنموية والخدمية في مختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن جهود تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة معيشية كريمة للمواطنين.