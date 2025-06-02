407 ساحات لصلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تخصيص 407 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، موزعة على مختلف الإدارات الفرعية التابعة للمديرية، بهدف استيعاب الأعداد المتوقعة من المصلين في مراكز وقرى ونجوع المحافظة.

وأكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، على رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال العيد، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات دائمة تضم قيادات الدعوة لمتابعة تجهيز الساحات والمساجد، على أن تستمر أعمالها حتى انتهاء صلاة العيد وخطبة الجمعة.

وأوضح يونس أنه تم التشديد على تهيئة الساحات والمساجد المخصصة في أجواء إيمانية تليق بالمناسبة، مشيرًا إلى تخصيص إمامين لكل ساحة أحدهما أساسي وآخر احتياطي، مع تجهيز المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة الجمعة لضمان انتظام الشعائر دون معوقات، وتهيئة الأجواء بما يضمن راحة المصلين وطمأنينتهم.