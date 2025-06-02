تعليم المنيا: إصابة 4 طالبات بإعياء أثناء تأدية امتحان الدراسات

المنيا-جمال محمد:

قال صابر عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية شهدت، اليوم الاثنين، حالات إعياء لبعض الطالبات وتم معالجتهن سريعاً.

أضاف عبدالحميد في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن غرفة عمليات المديرية تلقت بلاغات بإصابة 4 طالبات بحالات إغماء وانخفاض في ضغط الدم أثناء تأدية امتحان الدراسات الاجتماعية في عدد من لجان المحافظة، وتم تلقيهم الإسعافات الأولية داخل اللجان، دون نقل إحداهن إلى المستشفى.

وكان عبدالحميد، أعلن عن استبدال ورقة امتحان الدراسات صباح اليوم بنموذج آخر عقب تردد شائعات عن تسريب الامتحان، فضلاً عن إحالة رئيس لجنة للتحقيق لقيامه بتصوير ورقة أسئلة.

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