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تعليم المنيا لـ"مصراوي": استبدلنا امتحان الدراسات بعد "شائعات التسريب"

02:59 م الإثنين 02 يونيو 2025

صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم

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المنيا - جمال محمد:

قال صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إن المديرية استبدلت نموذج امتحان الدراسات الإجتماعية، صباح اليوم الباكر، عقب تردد شائعات من قبل البعض بتسريب الامتحان.

أضاف عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن طباعة الامتحانات تبدأ من السابعة مساء اليوم السابق للامتحان، وتستمر حتى الرابعة فجراً، ووفقاً لتعليمات الوزارة فإنه يوجد أكثر من نموذج للامتحان، للتعامل مع أية حالات طارئة، مشيراً إلى أنه رغم ترديد شائعات حول تسريب الامتحان أو أسئلة منه، إلا أن ذلك لم يظهر بشكل حقيقي، ولكن تم التعامل مع الأمر سريعاً.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى إحالة رئيس لجنة إلى التحقيق لمخالفته لوائح الوزارة وقيامه بتصوير أحد ورقات الامتحان.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا يؤديها 117 ألفًا و 264 طالبًا وطالبة امتحان مادة اللغة العربية داخل 497 لجنة امتحانية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية التسع.

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