الموجة الـ28.. إزالة 5012 مخالفة متنوعة لتعديات بالبناء والزراعة

كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، تقريرًا اليوم من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية خلال الأسبوع الأول منذ انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتصدي لكل أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة - المتغيرات المكانية غير القانونية - التعديات على الأراضي الزراعية) والتي تنتهي في 27/3/2026 بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة.

وأشارت منال عوض، إلى نجاح المحافظات في إزالة 5012 مخالفة متنوعة خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 17 يناير 2026، وتتم المتابعة بصفة يومية من خلال مركز السيطرة والشبكة الوطنية بالوزارة للبث المباشر لأعمال الإزالة، ووحدة التقنين والتعديات من خلال المتابعة اليومية لمنظومة تسجيل بيانات الإزالات.

وأشار التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية، من د. سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية، إلى أنه تم إزالة 3598 مخالفة من الحالات المستهدفة من بينها إزالة واسترداد 975 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 606.85 ألف متر مربع وإزالة واسترداد 272 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1991 فدانًا، وإزالة 1212 متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالبناء بمساحة 194.2 ألف متر مربع، وإزالة 133 متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالزراعة بمساحة 492 فدانًا، وإزالة 1006 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 101 فدان.

وأوضح التقرير، أنه تم إزالة 1414 مخالفة في المهد تتضمن إزالة واسترداد 363 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 74.1 ألف متر مربع، وإزالة واسترداد 111 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1466 فدانًا وإزالة 342 متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالبناء بمساحة 37.5 ألف متر مربع، وإزالة 9 متغيرات مكانية غير قانونية بالزراعة بمساحة 0.5 فدان وإزالة 589 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 42 فدانًا.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على حرص الدولة على التصدي بكل حسم مع أي مخالفة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضي الدولة في جميع المحافظات وعدم الحفاظ وحماية الرقعة الزراعية وعدم التهاون مع أي مخالفة تغيير طبيعة الأرض وتبويرها والبناء عليها.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية إلتزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات التي تم وضعها قبل إنطلاق الموجة الـ28 والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات وتضافر كافة الجهود في هذا الشأن.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن تنفيذ الموجة الحالية يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، ومنع عودة التعديات مرة أخرى أو أي تعدٍ جديد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

