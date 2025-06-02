انتحار شاب في ظروف غامضة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى دار السلام المركزي شرقي محافظة سوهاج، شاب جثة هامدة، بعد أن أقدم على الانتحار.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "على. س" 20 عامًا ويقيم قرية أولاد خلف دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء انتحار.

وأشارت التحريات الأولية، إلى إقدام المذكور على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.