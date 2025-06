تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

ناقش اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فرص تعزيز التعاون الزراعي بين مصر وإسبانيا، خلال لقائه وفد منظمة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا" والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي خلال زيارتهم لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

اللقاء جرى بحضور الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، واستعرض عددًا من المشروعات الزراعية الرائدة، في ظل التوجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة وتنمية الموارد الطبيعية بالمناطق الصحراوية.

ورحّب المحافظ بالوفد الإسباني، مثمنًا الشراكة الوثيقة بين البلدين، والدور الكبير للجانب الإسباني في دعم وتمويل مشروعات "إيكاردا" الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي في المحافظة، ورفع كفاءة الموارد، وتحسين معيشة سكان المناطق الريفية.

وأكد الزملوط، أن الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، تسير بخطى متسارعة نحو استصلاح الأراضي الصحراوية، وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق النائية مثل الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في هذا التوجه.

شهد اللقاء استعراض مجموعة من المحاور والمشروعات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، خاصة المياه.

وناقش الطرفان سُبل التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف المبتكرة مثل "الأزولا" و"البانيكام"، لما لها من مزايا عديدة في مقاومة الملوحة وتقليل استهلاك المياه، وزيادة إنتاجية الأرض، ما يمثل طفرة حقيقية في أساليب الزراعة الصحراوية.

وأكد مسؤولو "إيكاردا"، أن هذه المحاصيل أثبتت جدواها في عدة تجارب زراعية ناجحة جرى تنفيذها داخل المحافظة، وتُعد نموذجًا يمكن تعميمه في مختلف مناطق الوادي الجديد، خاصة في ظل التحديات البيئية وندرة المياه.

تطرّق النقاش أيضًا إلى إمكانية إدخال مشروعات الطاقة الشمسية لخدمة الأنشطة الزراعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ تم استعراض نماذج لتجارب تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية، والتي ساهمت في تقليل التكلفة وتحقيق استدامة الموارد.

كما جرى بحث إمكانية دعم هذه المبادرات من خلال شراكات تمويلية جديدة بين المحافظة ومنظمات التنمية الدولية، ما يعزز من قدرة المزارعين على التوسع في الرقعة الزراعية دون تحميلهم أعباء تشغيلية مرتفعة.

استعرض الوفد مع المحافظ عددًا من النماذج الزراعية الناجحة التي جرى تنفيذها بالتعاون مع "إيكاردا"، وتم تقييمها ميدانيًا في عدد من قرى ومراكز المحافظة.

أكد الجانبان أهمية الاستفادة من هذه التجارب من خلال تعميمها على نطاق أوسع، سواء عبر التوسع في الزراعات التعاقدية، أو دعم صغار المزارعين بالتقنيات والخبرات اللازمة.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار التعاون مع "إيكاردا" والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بتطوير القطاع الزراعي بوصفه أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مجالات الاستصلاح الزراعي واستغلال المياه الجوفية.

يُذكر أن منظمة "إيكاردا" (ICARDA)، وهي اختصار لـ International Center for Agricultural Research in the Dry Areas، تأسست عام 1977 وتُعنى بتطوير حلول زراعية للمناطق الجافة وشبه الجافة.

وبدأت تعاونها مع مصر منذ أكثر من 30 عامًا، وتُعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المناطق المستفيدة من هذا التعاون، لما تتمتع به من موارد مائية جوفية وأراضٍ صالحة للزراعة، رغم التحديات المناخية والجغرافية.

وأثمر هذا التعاون عن تنفيذ عدة مشروعات زراعية وبحثية ركزت على تطوير سلالات نباتية مقاومة للملوحة والجفاف، وتحسين أساليب الري، ونقل التكنولوجيا الزراعية إلى صغار المزارعين والمستثمرين.

ويُتوقع أن يُسهم اللقاء الأخير في دفع عجلة التعاون نحو مرحلة أكثر شمولًا، تجمع بين الابتكار الزراعي، والطاقة النظيفة، والشراكة الدولية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في قلب الصحراء المصرية.