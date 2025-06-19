الأمن يكشف هوية غريق في مياه ترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف رجال مباحث مركز شرطة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، هوية غريق مجهول الهوية في مياه ترعة بناحية قرية كفر مجر التابعة لمركز دسوق.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد إبراهيم مشرف، مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من أهالي بعثورهم على جثة غريق تطفو فوق سطح مياه ترعة كائنة بطريق دسوق - بسيون الزراعي بناحية قرية كفر مجر دون وجود ما يدل على هوية صاحب الجثة.

انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ وجرى انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى مشرحة مستشفى دسوق العام فيما جرى انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان أسباب الوفاة.

وتبين من تقرير مفتش الصحة أن الجثة لذكر ذو شعر طويل أسود اللون خفيف من الجانبين، يشتبه عمره في العقد الرابع من العمر، وذو بشرة قمحي، وذقن بيضاء خفيفة إلى متوسطة، ويرتدي تشيرت أسود اللون، وملابس داخلية بيضاء، وينطال جينز فيراني، وحزام جلد، ولا توجد أي آثار جروح أو كدمات، وسبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وبتكثيف تحريات الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، بالتنسيق مع العقيد محمد عبدالعزيز، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ تبين أن الجثة للمدعو "كريم.م.س"، في العقد الثالث من العمر، ويقيم بقرية دمنكة التابعة لمركز دسوق.

وأوضحت التحريات أن الشاب الغارق كان يسير بجوار ترعة القُضابة أمام القرية مسقط رأسه فانزلقت قدماه وسقط فيها، وبسبب عدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقًا دون ملاحظة أحد إياه يواجه الغرق لإنقاذه بينما جرفته مياه الترعة إلى مكان العثور على جثته في مياه الترعة أمام قرية كفر مجر المجاورة لمسقط رأسه.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبدورها أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بمعرفة أهليته عقب الأنتهاء من عملية التشريح.