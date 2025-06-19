مكافأة لرؤساء لجان امتحانات ببني سويف وإطاحة بإدارة مدرسة

بني سويف - حمدي سليمان:

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توجيهاته بصرف مكافأة لرئيسي لجنتي الامتحانات اللتين أدّى فيهما طلاب وطالبات مدرسة "حميدة أبو الحسن" امتحانات الشهادة الإعدادية، وهما: لجنة مدرسة "سيد عبد الحفيظ" للبنين، ولجنة مدرسة "أبو صير الإعدادية" للبنات، وذلك تقديرًا للانضباط الشديد داخل اللجنتين، ومنعهما لمحاولات الغش، وتطبيقهما الصارم للقواعد المنظمة للامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار مصدر مسؤول إلى أن طلاب مدرسة "حميدة أبو الحسن" خاضوا الامتحانات داخل لجان منضبطة، بمشاركة طلاب من مدارس أخرى كمدرسة "الشهيد عبد الرحمن البنا"، التي حقق طلابها نتائج إيجابية، ما يؤكد أن الأجواء الامتحانية لم تكن سببًا في تدني نتائج طلاب "حميدة أبو الحسن"، بل يعود الأمر إلى ضعف المستوى التعليمي، نتيجة الإهمال وقصور المتابعة التربوية.

وأضاف المصدر أن مراجعة الموقف كشفت عن تقصير واضح من إدارة المدرسة، التي لم تتعامل تربويًا مع مشكلات الغياب وعدم الانضباط، ما أدى إلى تدهور مستوى الطلاب، خصوصًا مع وصولهم إلى الصف الثالث الإعدادي، حيث واجهوا لجانًا صارمة منعت محاولات الغش، فظهرت نتائجهم دون تجميل.

وعلى ضوء ذلك، وجّه محافظ بني سويف وكيلة وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار بإعفاء إدارة المدرسة من مهامها، ومحاسبتها على ما جرى رصده من تقصير أثّر على جودة العملية التعليمية، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.