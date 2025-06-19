سقطت داخل الكنترول.. وفاة معلمة أثناء أعمال التصحيح بالفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

لفظت معلمة مواد تجارية أنفاسها داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة الفيوم، على خلفية سقوطها على الأرض أثناء قيامها بتصحيح مادة المحاسبة بكنترول مدرسة على فراج التجارية بمحافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إشارة من مرفق إسعاف الفيوم بسقوط معلمة خبير بالتعليم التجاري ونقلها للمستشفى وتوفيت بعد لحظات من وصولها مستشفى التأمين الصحى.

انتقل للمستشفى الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورشا يوسف وكيل للمديرية لمتابعة حالة المعلمة، وتببن أنها تدعى ريهام حمدى محمود - 45 عاماً، معلم خبير مواد تجارية بمدرسة هدى محجوب التجارية بمركز يوسف الصديق، وأنها كانت فى مهمة عمل، لتصحيح مادة المحاسبة لطلاب دبلوم المدارس الثانوية التجارية.

كشف تقرير مفتش الصحة أن المعلمة توفيت بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.