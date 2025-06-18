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إصابة مواطنين اثنين في حادث تصادم بالعاشر من رمضان

06:52 م الأربعاء 18 يونيو 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

أُصيب مواطنان في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة لهما.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يشير إلى وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص بطريق الصوب بالعاشر من رمضان؛ ما أدى إلى إصابة مواطنين، وجرى إبلاغ مديرية أمن الشرقية بالواقعة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة مواطنين اثنين جراء تصادم السيارات، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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