محافظة الإسماعيلية تزيل 5 أدوار مخالفة من عقار بحى ثالث

الإسماعيلية - أميرة يوسف :

نفذت الوحدة المحلية لحي ثالث بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإزالة 5 طوابق مخالفة من أصل 10 أدوار بعقار مخالف يقع بمنطقة عزبة بكري، وذلك في إطار توجيهات الدولة بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف، وبحضور قوة إنفاذ القانون، وبعد رصد المخالفة عبر لجنة المتغيرات المكانية.

وأكد أحمد العايدي، رئيس حي ثالث، أن تنفيذ الإزالة جاء تنفيذًا مباشرًا لتعليمات اللواء أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي شدد على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع جميع مخالفات البناء، واستمرار أعمال الإزالة دون تهاون لحماية حقوق الدولة والمواطنين، تنفيذًا لسياسات الدولة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، تابع اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، الموقف التنفيذي لملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية واسترداد أراضي الدولة.

وشدد اليمني، على أهمية الإسراع في إنهاء العقود الخاصة بالطلبات المستوفاة للشروط القانونية، حفاظًا على حقوق المواطنين الجادين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وغير الملتزمين.

كما ناقش الاجتماع الموقف العام للمتغيرات المكانية ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ على مستوى المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع جهات الولاية المختلفة، واتخاذ خطوات صارمة لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة 26، والتصدي للبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، باعتبارها أمنًا قوميًا لا يمكن التهاون فيه.

وأكد السكرتير العام المساعد، ضرورة إعداد تقارير دورية حول الحالات المخالفة، وعرضها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، في إطار الحفاظ على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون.