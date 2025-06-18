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دولفين وسط المصطافين.. ماذا جرى على شاطئ بورفؤاد في بورسعيد؟ - صور

02:35 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

فوجئ روّاد شاطئ مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، أمس الثلاثاء، بظهور دولفين نافق لفظته أمواج البحر إلى الشاطئ، في مشهد نادر أثار دهشة المصطافين الذين وثقوا الواقعة بصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل الجهات التنفيذية المختصة لرفعه واتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة.

وكشف الدكتور حسين رشاد، مدير عام محميات مصر الشمالية ومدير محمية أشتوم الجميل في بورسعيد، في تصريح لـ مصراوي، عن تفاصيل عديدة بشأن واقعة نفوق الدولفين، لافتًا إلى أن الدولفين معروف علميًا باسم "الدولفين الكبير ذو الأنف الزجاجية"، مشددًا أنه من أكثر الأنواع شيوعًا وانتشارًا، وأن الواقعة لا تمثل أي خطورة على المصطافين وكذلك البيئة البحرية أو التوازن البيئي في المنطقة، وأن الواقعة ظاهرة طبيعية نتيجة حركة الثدييات البحرية مع الملاحة.

وأرجع مدير محميات مصر الشمالية سبب نفوق الدولفين إلى اصطدامه بمركب في البحر، موضحًا أن المعاينة المبدئية كشفت وجود إصابات مباشرة نتيجة الاصطدام وظهور علامات تحلل على جسده عقب النفوق.

وأكد على أنه تم رفع الدولفين النافق لبدء إجراءات الدفن الصحي بطريقة علمية صحيحة، وفقًا للضوابط البيئية المعتمدة عالميًا، لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي على البيئة المحيطة.

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دولفين نافق على شاطئ بورفؤاد يثير تفاعلًا واسعًا

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شاطئ بورفؤاد بورسعيد دولفين
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