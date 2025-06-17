أكلته الذئاب.. العثور على رأس رضيع شمالي قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:



كشفت أجهزة الأمن بقنا ملابسات واقعة العثور على رأس رضيع حديث الولادة داخل الزراعات بقرية الزرائب، مركز أبوتشت شمال المحافظة.



كانت البداية بتلقي مركز شرطة أبوتشت بلاغًا يُفيد بالعثور على رأس رضيع عمره يوم واحد، ملقاة وسط الزراعات. وبالانتقال إلى الموقع، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.



وتوصلت التحريات إلى أن الرضيع جرى التخلص منه ليلًا بإلقائه داخل الزراعات وهو على قيد الحياة، ما جعله عرضة لهجوم الحيوانات المفترسة، يُرجّح أنها ذئاب، والتي التهمت جسده. وعُثر في صباح اليوم التالي على رأسه فقط.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما لا تزال التحريات جارية لاستكمال كشف تفاصيل الحادث.







