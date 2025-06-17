إصابة 12 مراقبًا في طريقهم لأعمال امتحانات الثانوية بأسيوط- صور

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 12 من مراقبي ومراقبات امتحانات الثانوية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير وقع على طريق الغنايم بمحافظة أسيوط، بعد انحراف السيارة التي كانت تقلهم واصطدامها بكتلة رملية على جانب الطريق.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الغنايم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحادث نجم عن انحراف السيارة عن مسارها واصطدامها بكتلة من الرمال، ما أسفر عن إصابة 12 من المراقبين المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.