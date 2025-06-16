استعدادات مكثفة لامتحان اللغة الثانية لطلاب الثانوية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

يستعد طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، غدًا الثلاثاء، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وذلك ضمن جدول الامتحانات المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ظل إجراءات تنظيمية واحترازية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء مستقرة وآمنة.

وكان طلاب الثانوية قد بدأوا ماراثون الامتحانات أول أمس، بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط أجواء طغى عليها التوتر والقلق، بالرغم من أن المادتين لا تُحتسبان ضمن المجموع الكلي للطالب، إلا أن الالتزام والانضباط سادا اللجان منذ اللحظة الأولى.

ويخوض امتحانات هذا العام نحو 11 ألفًا و590 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، موزعين على 31 لجنة امتحانية تغطي الإدارات التعليمية الثمانية بالإسماعيلية، من بينهم ما يزيد على 10 آلاف طالب من التعليم النظامي، إلى جانب 1,391 طالبًا من طلاب المنازل.

وشهدت الأيام الماضية تجهيز اللجان الامتحانية من حيث النظافة والتعقيم، وتوفير المقاعد والأدوات الأساسية، إلى جانب تزويد كل لجنة بطبيب أو زائرة صحية، مع تواجد فرق تطوعية من الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم الطبي عند الحاجة، تحسبًا لأي طارئ صحي.

كما استقبلت المحافظة رؤساء اللجان والمراقبين المنتدبين من خارج الإسماعيلية داخل 34 استراحة مجهزة بالكامل، تم إعدادها مسبقًا لتوفير الراحة اللازمة للعاملين بالامتحانات.

وتتولى غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم متابعة مجريات الامتحانات بشكل لحظي، من خلال شبكة تواصل مباشرة مع جميع اللجان، لضمان سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية المعنية.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى العاشر من يوليو المقبل، وفق الجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

