انحسار مياه البحر على شواطئ طور سيناء -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت شواطئ مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، انحسار مياه البحر لنحو 18 مترًا، وظهور بعض الشعاب المرجانية المتحجرة.

ولوحظ الانحسار منذ صباح اليوم، على الرغم من نشاط الرياح الشمالية الغربية على البحر والتي بلغت 39 كيلو في الساعة، وارتفاع الأمواج الذي تراوح بين 1,5 حتي 2,5 متر، وظهرت المياه داخل عمق البحر ضحلة لمسافة تتخطى الـ 18 متر، ما أدى إلى ظهور بعض الشعاب المرجانية المتحجرة والصخور.

وأوضح مصدر بإدارة البيئة بديوان عام المحافظة، أن ظاهرة الانحسار تتكرر باستمرار بسبب قوة الجاذبية بين القمر والأرض، وتحدث بنسبة أقل بسبب جاذبية الشمس "أي النشاط الشمسي الذي يعرف بتأثير البقع الشمسية"، مما يسبب تراجع المياه عن الشواطئ وهو ما يعرف بظاهرة الجذر، وسرعان ما يرتفع منسوب المياه على الشواطئ مرة أخرى وتعرف بظاهرة المد.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث مرتين كل 12 ساعة، ويمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة المتجددة كالطاقة الكهربائية، إضافة إلى تنظيف الشواطئ.