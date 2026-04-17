مشاكل أسرية.. الداخلية تكشف ادعاء كاذب عن سرقة وتعدٍ بالبحيرة

كتب : صابر المحلاوي

08:39 م 17/04/2026

كشفت الداخلية ملابسات منشور ادعى تعدي أشخاص على عامل وسرقة أموال منه بالبحيرة، وبالفحص تبين وجود خلافات عائلية ونفى مقدم البلاغ صحة ادعاءاته

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام عدد من الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب وسرقة مبلغ مالي منه، مع الادعاء بتقاعس الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

عامل يزعم تعرضه للضرب والسرقة وينفي البلاغات بعد الفحص

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وبسؤاله قرر بوجود خلافات عائلية بينه وبين شقيقه وخاله ونجل خاله، جميعهم مقيمون بذات الدائرة.

كما أقر بعدم صحة ما ورد بالمنشور، ونفى تعرضه لسرقة أو تعدٍ، أو تقدمه ببلاغات سابقة، مؤكدًا أن الهدف من المنشور كان الإساءة لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

"كسر حاجز الخوف".. فتيات بالدقهلية يروين تفاصيل تعرضهن للتحرش من مدرس
