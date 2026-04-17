لقي شاب يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه غرقًا بترعة الطهطاوية بدائرة مركز سوهاج، اليوم الجمعة، وتم انتشال جثمانه بواسطة قوات الإنقاذ النهري، ونقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالواقعة وتحرك الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا يفيد بغرق المواطن عز مصطفى محمد أحمد، 25 عامًا، والمقيم بجزيرة شندويل، داخل مياه ترعة الطهطاوية بالقرب من كمين مدخل أولاد نصير.

وعلى الفور، جرى إخطار مركز شرطة سوهاج، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

انتشال الجثمان

تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان من المياه بعد جهود مكثفة بموقع الحادث.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.