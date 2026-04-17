إعلان

حادث مأساوي بسوهاج.. غرق شاب بترعة الطهطاوية ونقله للمشرحة

كتب : عمار عبدالواحد

08:36 م 17/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شاب يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه غرقًا بترعة الطهطاوية بدائرة مركز سوهاج، اليوم الجمعة، وتم انتشال جثمانه بواسطة قوات الإنقاذ النهري، ونقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا يفيد بغرق المواطن عز مصطفى محمد أحمد، 25 عامًا، والمقيم بجزيرة شندويل، داخل مياه ترعة الطهطاوية بالقرب من كمين مدخل أولاد نصير.
وعلى الفور، جرى إخطار مركز شرطة سوهاج، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان من المياه بعد جهود مكثفة بموقع الحادث.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ريم سامي تتحدث عن المطلقات وحقوقهن.. ماذا قالت؟
زووم

ريم سامي تتحدث عن المطلقات وحقوقهن.. ماذا قالت؟
تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
أخبار مصر

تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل
شئون عربية و دولية

إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
حكايات الناس

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
خبير اقتصادي: الذهب سيصل إلى 5 آلاف دولار للأوقية حال اتفاق أمريكا وطهران
اقتصاد

خبير اقتصادي: الذهب سيصل إلى 5 آلاف دولار للأوقية حال اتفاق أمريكا وطهران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان