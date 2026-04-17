خلافات الجيرة تنتهي بمأساة.. مقتل شاب بطلق ناري في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

08:50 م 17/04/2026

طلق ناري

قُتل شاب بطلق ناري إثر مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة بقرية برديس التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

بلاغ بوصول جثة إلى مستشفى برديس

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوصول شاب في العقد الثاني من عمره إلى مستشفى برديس المركزي جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الصدر.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد جيرانه، بسبب خلافات الجيرة، تطورت سريعًا إلى مشاجرة استخدم خلالها السلاح الناري.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بسبب الخلافات المشار إليها.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقتل شاب سوهاج خلافات الجيرة مشاجرة البلينا طلق ناري

