خبير: واشنطن دخلت الحرب بمعلومات خاطئة والداخل الأمريكي تضرر بارتفاع الأسعار

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن القضية الفلسطينية تظل جوهر كافة أزمات المنطقة، مشددا على أنه لن يكون هناك سلام دائم دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحرب انتهت بفضل الوساطة المصرية التركية الباكستانية السعودية، مؤكدا أن إيران طلبت الحصول على أموالها المجمدة البالغة 27 مليار دولار، ووعدتها أمريكا بـ20 مليارا.

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن الولايات المتحدة دخلت الحرب بمعلومات خاطئة، والداخل الأمريكي تضرر بشدة في ولاية كاليفورنيا بارتفاع أسعار المساكن والسلع والطاقة.

وتابع أن ترامب يسعى للبقاء السياسي أمام انتخابات التجديد النصفي، مما يضغط عليه لاستعادة الاستقرار الداخلي وهدوء الأسعار.

وشدد أشرف سنجر على أن إيران تتصرف بعقلانية، ويجب عليها إعادة ترميم علاقاتها مع الدول العربية، مؤكدا أن الحرس الثوري الإيراني بحاجة لإعادة ترتيب أوراقه.