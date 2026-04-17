خبير: واشنطن دخلت الحرب بمعلومات خاطئة والداخل الأمريكي تضرر بارتفاع الأسعار

كتب : حسن مرسي

08:44 م 17/04/2026

الدكتور أشرف سنجر

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن القضية الفلسطينية تظل جوهر كافة أزمات المنطقة، مشددا على أنه لن يكون هناك سلام دائم دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحرب انتهت بفضل الوساطة المصرية التركية الباكستانية السعودية، مؤكدا أن إيران طلبت الحصول على أموالها المجمدة البالغة 27 مليار دولار، ووعدتها أمريكا بـ20 مليارا.

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن الولايات المتحدة دخلت الحرب بمعلومات خاطئة، والداخل الأمريكي تضرر بشدة في ولاية كاليفورنيا بارتفاع أسعار المساكن والسلع والطاقة.

وتابع أن ترامب يسعى للبقاء السياسي أمام انتخابات التجديد النصفي، مما يضغط عليه لاستعادة الاستقرار الداخلي وهدوء الأسعار.

وشدد أشرف سنجر على أن إيران تتصرف بعقلانية، ويجب عليها إعادة ترميم علاقاتها مع الدول العربية، مؤكدا أن الحرس الثوري الإيراني بحاجة لإعادة ترتيب أوراقه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بفستان أحمر أنيق".. لميس الحديدي في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي
زووم

"بفستان أحمر أنيق".. لميس الحديدي في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي
جولة ملكية في الإسكندرية.. أحمد فؤاد الثاني يزور قلعة قايتباي برفقة أسرته
أخبار المحافظات

جولة ملكية في الإسكندرية.. أحمد فؤاد الثاني يزور قلعة قايتباي برفقة أسرته
5 أسباب مقلقة تفسر ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء
نصائح طبية

5 أسباب مقلقة تفسر ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء
انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
أخبار مصر

انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية
د. محمود محيي الدين: نفتقد المحليات.. وفيه بعض الوزارات "بتخاف" من اللامركزية
أخبار مصر

د. محمود محيي الدين: نفتقد المحليات.. وفيه بعض الوزارات "بتخاف" من اللامركزية

