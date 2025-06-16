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العثور على جثة مسن متحللة بأرض زراعية في بني سويف

03:17 م الإثنين 16 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، على جثة متحللة، لمسن مبلغ باختفاءه، بقطعة أرض زراعية في نطاق المركز.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بعثور الأهالي على جثة متحللة بقطعة أرض زراعية، في نطاق عزبة عوض الله التابعة لمركز ناصر.

انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، و بالفحص تبين أنها تعود لمسن يدعى "إ.م.ر"، 81 عامًا، مصاب بمرض الزهايمر، ومبلغ باختفائه منذ أسبوع.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

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