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إصابة طفلين باختناق في حريق شقة بالسويس

01:58 م الإثنين 16 يونيو 2025

حريق شقة

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السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب طفلان باختناق إثر حريق في شقة بحي الأربعين في السويس، ونقل رجال الإسعاف الطفلين لمجمع السويس الطبي.

وكان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغا اليوم الاثنين، يفيد بنشوب حريق في وحدة سكنية أمام الأمن الغذائي بشارع الطابية، وإصابة طفل، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير الإسعاف سيارة لموقع البلاغ لتقديم التأمين الطبي.

ودفعت الحماية المدنية سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للوحدات المجاورة، أفادت المعاينة أن حريق نشب في شقة بمنزل أهالي، وأتت النيران على محتويات الصالة من الأثاث.

وتبين اختناق طفلين بعمر 3 سنوات وعمر 4 سنوات، حيث يقيما مع جدتهم لأبيهم في منزلها، وأجرى المسعفين البروتوكول الطبي المتبع مع حالات اختناق الحرائق، قبل نقلهم لاستكمال العلاج بالمجمع الطبي.

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حريق شقة إصابة طفلين باختناق السويس
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