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السيطرة على حريق منزل ومخزن خردة في المنيا

01:11 م الإثنين 16 يونيو 2025
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المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا، اليوم الاثنين، على حريق اندلع داخل منزل ومخزن لجمع خردة، بإحدى عزب قرية البرجاية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل داخل منزل وأحد المخازن المخصصة لجمع الخردة.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بسيارتي إطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات.

بدوره، أرجع صاحب المنزل والمخزن، أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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حريق منزل ومخزن المنيا قوات الحماية المدنية
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