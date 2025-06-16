أسيوط تتخذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء

أسيوط ـ محمود عجمي:

كشفت مصادر مسؤولة بمحافظة أسيوط، عن بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إدارة موارد الطاقة بكفاءة، وتفادي اللجوء إلى تخفيف الأحمال، في ظل المستجدات الإقليمية التي أثرت على أسواق البترول والغاز.

وأوضحت المصادر، أن توجيهات صدرت لرؤساء المراكز والمدن بالتنبيه على المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمولات والصالات الرياضية بضرورة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل حجر الزاوية في الحفاظ على استقرار الخدمة وتفادي أي تداعيات مستقبلية.

وأضافت المصادر أنه تقرر تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الحفاظ على معايير السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 مئوية، مع إغلاقها قبل انتهاء الدوام.

كما أشارت إلى الالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات في تمام الساعة 11 مساءً، مع السماح بالتمديد حتى 12 منتصف الليل يومي الخميس والجمعة فقط، وتقليل الإضاءة القوية على واجهات المحال، وخفض الإنارة داخل دور المناسبات، وترشيد استهلاك الكهرباء في دور العبادة، مع إطفاء الإنارة فور انتهاء الشعائر، واستخدام لمبات "ليد" في المنشآت الحكومية.

ودعت محافظة أسيوط، المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والخدمية إلى التعاون الجاد في تنفيذ هذه الإجراءات، حفاظًا على كفاءة منظومة الطاقة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.