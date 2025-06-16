محافظ الدقهلية يتفقد مخابز دكرنس ومنية النصر: لا تهاون مع المخالفين

الدقهلية ـ رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددًا من المخابز البلدي بمركزي دكرنس ومنية النصر، للتأكد من جودة رغيف الخبز والالتزام بالوزن المحدد، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخبز في التجاوز أو التلاعب في الوزن أو تجميع البطاقات أو عدم مطابقة الخبز للمواصفات.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الدقهلية، أفران بقريتي ديمشلت والقباب الكبرى، وتبين وجود نقص في وزن رغيف الخبز.

بدوره، كلف مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين بتطبيق أقصى غرامة مالية مع عدم إغلاق المخبز، حرصا على مصالح المواطنين في توفير الخبز، وشدد على ضرورة الالتزام بوزن الرغيف.

كذلك تفقد محافظ الدقهلية، مخابز بقرى، ميت ضافر، وتبين التزامها بالوزن والمواصفات، بينما تبين عدم المطابقة لمواصفات الرغيف في مخبزين آخرين.

وأشار المحافظ إلى وجود عقوبات رادعة في حالة تجميع بطاقات التموين، أو وجود نقص في وزن الرغيف.

والتقى محافظ الدقهلية، المواطنين أمام المخابز، واستمع إليهم، وكلف بتكثيف الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومضاعفة الغرامة المالية على المخالفين في حالة تكرار المخالفات.

وأكد أنه لن يسمح بوجود معاناة للمواطنين في الحصول على حصص الخبز المقررة لهم، ولن يتسامح مع أي فرن يتلاعب بقوت المواطنين.