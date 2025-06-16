تداول 9 آلاف طن بضائع فى موانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:



سجلت موانئ البحر الأحمر، تداول 9000 طن بضائع عامة و573 شاحنة و175 سيارة ملاكي، خلال ال 24 ساعة الماضية بعد استقبال 9 سفن وعبارات على الأرصفة.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، 313 شاحنة و152 سيارة فيما سجلت الصادرات 6000 طن بضائع، 260 شاحنة و 12 سيارة، وسجلت الهيئة وصول وسفر 2455 راكبا.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الاثنين استقبال السفينة PELAGOS EXPRESS بينما غادرت السفينتين عمان والحرية2، وشهد الميناء أمس استقبال السفينتين عمان والحرية 2، وغادرت السفينة PELAGOS EXPRESS.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1050 طن بضائع و 138 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لخمس سفن وهي اور ، ايلة ، نيو عقبة ، سينا وكوين نفرتيتي.