جامعة السادات توضح ملابسات حريق خيمة الامتحانات (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أصدرت جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل الحريق الذي اندلع اليوم الأحد، بإحدى الخيام المخصصة للامتحانات في كلية التربية الرياضية، مؤكدةً أن الحريق لم يمتد إلى مباني الكلية، ولم يسفر عن أي إصابات أو يؤثر على العملية التعليمية.

أوضح البيان أن الحريق وقع بعد انتهاء لجان الامتحانات وانصراف الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مشددًا على أن النيران اقتصرت على الخيمة فقط، وتمت السيطرة على الحريق بشكل كامل دون أي أضرار أخرى.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عزب، عميد الكلية، أن حرصًا على انتظام الامتحانات وعدم تعطل جدولها، تقرر نقل لجان الامتحانات النظرية لطلاب البكالوريوس (الفرق الأولى إلى الرابعة – بنين) إلى مدرجات كلية التربية للطفولة المبكرة بالمنطقة الثانية بمدينة السادات، اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين، وحتى نهاية فترة الامتحانات، مع الالتزام بنفس الجداول والمواعيد المُعلنة.

ودعت إدارة الكلية الطلاب إلى الالتزام بالحضور وفق الترتيبات الجديدة، لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام.

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