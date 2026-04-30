أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، في بيان عن فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة، بهدف تحسين كفاءة الخدمة.

وقت فصل التيار الكهربائي

وأوضح البيان أنه سيجري فصل الكهرباء لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

مناطق فصل التيار

وأشار إلى أنه سيجري فصل التيار الكهربي عن منطقة القرى السياحية بالكامل، مناشدًا المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية، لحين استقرار التيار الكهربائي.