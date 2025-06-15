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السيطرة على حريق داخل مخزن مصنع فول سوداني بأبو حماد

04:46 م الأحد 15 يونيو 2025

أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

دفعت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بسيارتين إطفاء إلى مخزن ملحق بمصنع فول سوداني بعزبة الصعايدة بمركز أبو حماد، للسيطرة عليه، فيما انحسرت الخسائر في بعض منتجات المصنع من الفول دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من أحد العاملين في مصنع الفول السوداني وتم إبلاغ مركز شرطة أبو حماد، وتحركت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ.

تبين من التحريات الأولية نشوب حريق في مخزن مصنع فول سوداني بعزبة الصعايدة بمركز أبو حماد، وأرجع العاملون بالمصنع سبب الحريق إلى إشعال أحد الأهالي النيران في مخلفات الحقل خلف المصنع ما أدى لنشوب حريق في المخزن الملحق بالمصنع جراء الرياح.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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