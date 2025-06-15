"أول الغيث سهل".. طلاب أسيوط يبدأون ماراثون الثانوية العامة بتفاؤل

أسيوط- محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الأحد، انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى الطلاب امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية في أجواء هادئة وتحت إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة الجميع.

وأعرب عدد من الطلاب بلجنة مدرسة الانتصار بمدينة أسيوط، من بينهم زياد أحمد عبدالله الصغير، وأحمد حسين، وعبدالرحمن محمد حسن، ومحمد عبدالباسط عبدالرحمن، عن ارتياحهم لمستوى الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة جاءت من المنهج الدراسي ونماذج الوزارة، وكانت في متناول الطالب المتوسط، ومتوافقة مع الزمن المخصص للإجابة، وتمنّى الطلاب أن تسير باقي الامتحانات على نفس الوتيرة من السهولة والوضوح.

وفي سياق متصل، أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير الامتحانات بعدد من اللجان، رافقه خلالها محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

شملت الجولة تفقد لجان مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق، ومدرسة أبنوب الثانوية الصناعية بنين، حيث اطمأن المحافظ على انتظام الامتحانات، واستمع إلى ملاحظات رؤساء اللجان حول سير العمل وتطبيق التعليمات الوزارية.

وأكد المحافظ أن جميع اللجان بدأت في مواعيدها المحددة، وأن عملية توزيع الأسئلة تمت بسلاسة، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 28,887 طالبًا وطالبة موزعين على 76 لجنة، من بينها لجنتان خاصتان لمدرسة المتفوقين STEM ومدرسة النور للمكفوفين. وتوزع الطلاب بين 20,744 في الشعبة العلمية (علوم)، و1,634 في شعبة الرياضيات، و6,464 في الشعبة الأدبية.

وشدد أبو النصر على أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب، من خلال تهوية اللجان وتطبيق الإجراءات الصحية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية. كما أشار إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن مستقبل الطلاب أمانة ومسؤولية جماعية، داعيًا إلى تكاتف جميع الجهات لضمان نجاح العملية الامتحانية في أجواء يسودها الانضباط والاستقرار.