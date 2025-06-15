رياح خفيفة تلطف الأجواء بجنوب سيناء.. والمحافظة ترفع الطوارئ

جنوب سيناء -رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد نشاطًا في حركة الرياح، التي ساهمت في تلطيف درجات الحرارة المرتفعة، بالرغم من حملها لبعض الرمال الخفيفة في المناطق الصحراوية، خاصةً على الطرق الدولية.

أعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة عن رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع القطاعات المعنية.

وأكد المركز أن الطقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح بلغت 40 كيلومترًا في الساعة، ما حسن من الأجواء العامة.

شددت المحافظة، على رؤساء المدن بضرورة متابعة الطرق الدولية لإزالة أي تجمعات للرمال، وتنسيق الجهود مع إدارة المرور لتكثيف الدوريات وتفعيل الرادارات للحد من السرعة على الطرق.

وفيما يخص الملاحة البحرية، أفاد البيان أن حالة البحر تتراوح بين معتدلة ومضطربة، مع رياح شمالية غربية وارتفاع للأمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار. وأكد البيان انتظام حركة الملاحة بالموانئ البحرية، وأن جميع الطرق الدولية تعمل بشكل طبيعي.

تباينت درجات الحرارة بين مدن المحافظة، حيث سجلت طور سيناء 34 درجة مئوية للعظمى و24 للصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و22 للصغرى. أما طابا فسجلت 34 للعظمى و23 للصغرى، بينما كانت سانت كاترين الأكثر اعتدالًا بـ32 للعظمى و12 للصغرى. وسجلت شرم الشيخ أعلى درجة حرارة بـ40 للعظمى و30 للصغرى.