

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تنطلق صباح اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية للعام الدراسي 2024 / 2025، إذ يبدأ طلاب الشهادة الثانوية أولى أيام ماراثون الامتحانات بأداء مادتي "التربية الدينية" و"التربية الوطنية"، في أجواء يسيطر عليها الترقب والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

تجرى الامتحانات داخل 31 لجنة امتحانية موزعة على 8 إدارات تعليمية، لخدمة 11,590 طالبًا، بينهم 10,199 من الطلاب النظاميين، و1,391 من طلاب المنازل.

وتم تجهيز 34 استراحة كاملة المرافق لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين من خارج المحافظة وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

تأتي بداية الامتحانات بعد استعدادات مكثفة شهدتها مدارس المحافظة خلال الأيام الماضية، من أعمال تعقيم وتنظيف، وتجهيز اللجان بالمقاعد والأدوات اللازمة.

وتشهد لجان الامتحانات تواجدًا طبيًا لتقديم الدعم الفوري لأي حالة طارئة، مع توفير زائرات صحيات ومتطوعين من الهلال الأحمر.

كما تم تخصيص استراحات كاملة التجهيز لرؤساء اللجان والمراقبين المنتدبين من خارج الإسماعيلية.

ورغم أن مادتي اليوم "غير مضافتين للمجموع"، إلا أن عددا كبيرا من الطلاب يستعدان لهما بنفس الجدية، باعتبارهما بداية السباق الحقيقي الذي سيستمر حتى 10 يوليو المقبل.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية مجريات سير امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة.

وترتبط الغرفة بشبكة اتصال مباشر مع جميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة، لرصد أي مشكلات أو طوارئ قد تحدث والتعامل الفوري معها.

وتعمل الغرفة على تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية، وسهولة دخول الطلاب إلى اللجان، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لأداء الامتحانات دون معوقات.



كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت في وقت سابق جاهزية اللجان على مستوى الجمهورية، وشددت على ضرورة توفير أعلى درجات الانضباط والتأمين داخل اللجان وخارجها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب لأداء الامتحانات بتركيز وطمأنينة.