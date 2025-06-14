محافظ سوهاج يبحث تشغيل الأسواق الحضرية الجديدة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لوضع الخطط التنفيذية لتشغيل الأسواق الحضرية التي تم إنشاؤها بعدد من المراكز والمدن، وبحث المعوقات التي تواجه تشغيلها وسبل التغلب عليها.

حضر الاجتماع اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز طما، المنشاة، جرجا، جهينة، البلينا، وحي شرق، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات المعنية بالديوان العام، وممثلي وحدة "حياة كريمة" والتنمية الحضرية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أهمية الاستغلال الأمثل للأسواق الجديدة التي أنشأتها الدولة ضمن خطط القضاء على العشوائيات، واستيعاب الباعة الجائلين، وتحقيق التنمية الحضرية المتكاملة، في إطار رؤية مصر 2030.

وتناول الاجتماع مناقشة معوقات تشغيل أسواق " السوق الحضري بمدينة ناصر، وسوق جرجا الحضري، وسوق جهينة الحضري، وأسواق أولاد سلامة وأولاد حمزة بالمنشاة، وسوق أم دومة بطما، والسوق الحضري ببرديس بالبلينا" .

ووجّه سراج، بإعادة طرح بعض الأسواق التي لم يتم استغلالها حتى الآن، واعتبار عدد من هذه المواقع فرصًا استثمارية يمكن استغلالها بما يحقق العائد الاقتصادي ويخدم المواطنين، مع التأكيد على أهمية التزام الجهات المعنية بالهدف الرئيسي من إنشاء تلك الأسواق، وهو تنظيم حركة البيع واستيعاب الباعة الجائلين في بيئة آمنة ومنظمة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بعقد اجتماع متابعة بعد شهر من الآن، لمراجعة ما تم تنفيذه من التوصيات والتكليفات الصادرة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بإهدار أي منشأة خدمية تم إنشاؤها بأموال عامة دون تحقيق الاستفادة المرجوة منها.