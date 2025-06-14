النادي زي المنتخب.. وزير الشباب يؤكد دعم الأهلي في كأس العالم للأندية

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤازرته وفخره بمشاركة النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة تعد إنجازاً كبيراً للكرة المصرية.

وقال الوزير في تصريحات على هامش افتتاح مجمع رياضة البادل الدولي بنادي سبورتنج اليوم السبت،: "في التمثيل الدولي النادي بالظبط زي المنتخب، نؤازر النادي الأهلي لأنه يشارك في النسخة الكبرى لبطولة كأس العالم للأندية لأول مرة المقامة في أمريكا".

وأضاف صبحي: " نتمنى للأهلي كل التوفيق مثل ما فرحنا بنادي بيراميدز عندما حقق لقبه القاري، ونتمنى كل التوفيق للفرق التي تمثل مصر ونوجه لها كل الدعم والمتابعة".

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت افتتاح ملاعب رياضة البادل الدولية الجديدة في نادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية، في احتفالية رسمية حضرها الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وأحمد حسن، رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنج، إلى جانب الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وعدد من القيادات الرياضية والتنفيذية.