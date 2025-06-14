السجن 15 عامًا لقاتل شيخ خفراء الطيبة بالشرقية وبراءة المتهم الآخر

الشرقية- ياسمين عزت:

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 عامًا على شاب متهم بقتل شيخ خفراء قرية الطيبة بمركز الزقازيق، فيما برأت المتهم الثاني في القضية ذاتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وخالد عزت عودة، ومحمد حسين عامر، وسكرتارية إسلام محجوب.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة لـ"محمد.ع" (27 عامًا - بائع متجول) و"محمود.أ" (32 عامًا - عامل) بقتل الخفير النظامي أشرف عطوة عمدًا، باستخدام سلاح ناري غير مرخص.

وأفادت التحقيقات أن "محمد.ع" أطلق أعيرة خرطوش من سلاح ناري صوب الخفير، مما أدى إلى وفاته، بينما أثبتت التحريات عدم تورط "محمود.أ".

كانت الواقعة أثارت غضبًا واسعًا بين أهالي القرية، الذين شيّعوا جثمان "شيخ الخفراء" في جنازة شعبية مهيبة قبل ستة أشهر، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة.