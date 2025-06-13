مصرع مواطن فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

لقي مواطن مصرعه، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة نقل به بالقرب من كوبري أبو الأخضر باتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية، وأدى الحادث إلى توقف حركة المرور وإغلاق الطريق أمام المركبات والمارة.

تلقّت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوفاة مواطن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بالقرب من الكوبري المذكور.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن صحة الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، ونُقلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.