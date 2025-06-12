محافظ جنوب سيناء يوجه بتفعيل منظومة المراسلات الإلكترونية

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع مديري الإدارات والمديريات بديوان عام المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تفعيل منظومة المراسلات الإلكترونية ومراجعة آليات التنسيق مع إدارة المتابعة، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو الرقمنة، وتطوير الأداء الحكومي.

وأكد المحافظ، على ضرورة تعظيم الاستفادة من منظومة المراسلات الإلكترونية "الصادر، الوارد، الإيميل المؤمن"، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق الانضباط المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد على أهمية الرد الفوري على المخاطبات الرسمية في التوقيتات المحددة، مع تحديد جدول زمني واضح لكل إجراء، لضمان كفاءة وسرعة إنجاز الأعمال.

ووجّه بأهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الإدارات المختلفة، وتفعيل آليات المتابعة المستمرة بما يواكب التطورات التكنولوجية، ويحقق أهداف التحول الرقمي في الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو بناء جهاز إداري حديث و مرن وفعال.

وطالب بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.





